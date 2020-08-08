В игре первого тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» встречался с «Тамбовом». Матч был сыгран на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Победный мяч на 21-й минуте матча провел полузащитник ростовского клуба Павел Мамаев. Полузащитник воспользовался рикошетом от защитника «Тамбова» и завершил навес Ивелина Попова ударом головой.

Напомним, в прошлого сезоне «Ростов» занял пятое место в таблице РПЛ с 45 очками. «Тамбов» с 31 баллом закончил трунир на 14-й строчке.