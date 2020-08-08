Следующим главным тренером «Ювентуса» после увольнения Маурицио Сарри станет бывший полузащитник туринского клуба и сборной Италии Андреа Пирло. Как отмечает Goal, именно Пирло возглавит чемпионов Италии.

Ранее Пирло выступал за «Ювентус» с 2011 по 2015 год, проведя в составе туринской команды 164 матча, забив 19 мячей и отдав 38 голевых передач. Пирло четырежды становился чемпионом Италии вместе с «Ювентусом».

Напомним, причиной для отставки Сарри стало поражение по сумме двух встреч в 1/8 финала Лиги чемпионов от французского «Лиона». Несмотря на победу 2:1, «Ювентус» не смог выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов по правилу гостевого гола.