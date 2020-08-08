Главный тренер СКА Валерий Брагин оценил игру СКА после поражения от «Локомотива» (2:3) в матче Sochi Hockey Open.

По словам Брагина, получилась хорошая серия из четырех матчей с хорошим соперником.

Увидели, над чем нужно работать. Есть еще время, чтобы подчистить недостатки и все улучшить», — приводит слова Брагина «Чемпионат».

Главный тренер СКА подчеркнул, что команда находится под нагрузкой и физической свежести СКА не доставало.

Напомним, СКА выиграл два матча у «Локомотива» 6:0 и 6:2, затем проиграл 1:6 и 2:3.