Форвард петербургского СКА Василий Подколзин прокомментировал проигранный матч ярославскому «Локомотиву» со счетом 2:3 на Sochi Hockey Open.

Подколзин отметил, что пока сложно делать выводы, поскольку команда не находится в оптимальной форме.

«Соперник сразу же дал нам возможность увидеть свои ошибки. Будем работать над их исправлением», — цитирует Подкозина официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, СКА провел против «Локомотива» серию, в который дважды выиграл (6:0, 6:2) и дважды проиграл (1:6, 2:3).