Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин рассказал о своих ожиданиями от старта сезона. «Спартак» 8 августа примет в Москве «Сочи» в матче первого тура РПЛ.

По словам Зобнина, физически команда готова на 100%, потому что паузы не было и коллектив сохранил все в плане физики.

По новичкам Зобнин отметил, что Кокорина многие ребята знали и раньше, поэтому проблем с адаптацией нет. С Уруновым команда знакомится и помогает адаптироваться.

«Конечно, соскучились по зрителям. Уже хочется видеть 100% болельщиков у нас на стадионе. Чем больше, тем лучше», — сказал Зобнин пресс-службе «Спартака».

Напомним, «Спартак» по итогам прошлого сезона не сумел пробиться в еврокубки и вылетел в полуфинале Кубка России.