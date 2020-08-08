Олимпийская чемпионка российская фигуристка Екатерина Боброва, выступающая в дуэте с Дмитрием Соловьёвым, рассказала о своем партнёроме в ледовом шоу «Ледниковый период».

Боброва объявила, что «достать звезду с неба» ей поможет новый партнер Влад Соколовский.

Спустя 20 лет(!) я меняю партнёра! Но чего ни сделаешь ради результата в уже поистине легендарном шоу «Ледниковый период».

Боброва написала, что дуэт будет покорять сердца, целиком и полностью отдатся полёту творчества, чтобы создавать новые неповторимые истории и двигаться к вершине. Боброва выразила надежду, что ее будут поддерживать болельщики.