Российский тренер Валерий Непомнящий выразил свое мнение о главном тренере «Спартака» Доменико Тедеско.

Непомнящий отметил, что Тедеско ему понятен — он очень эмоциональный, во время матча ведет себя не слишком корректно.

«Допустим, Массимо Каррера — тоже взрывной по характеру, но в этом смысле никогда не перегибал палку. В отличие от Тедеско. Уж не знаю, чего в нем больше — артистизма или шарлатанства», — приводит слова Непомнящего «Известия».

Непомнящий отметил, что Тедеско предпочитает действовать вторым номером, причем со всеми играет одинаково. Схема вообще не меняется, а от того «Спартак» легко прочитать, чем пользуются соперники.