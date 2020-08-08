«Ювентус» уволил Маурицио Сарри и назначил на его место Андреа Пирло, ЦСКА выиграл первый матч 1-го тура РПЛ, — эти и другие новости дня на Nevasport.

«Ювентус» уволил Сарри после вылета из Лиги чемпионов

Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри покинул свой пост после того, как команда вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала. Информация об этом появилась на официальном сайте клуба. Маурицио Сарри пробыл на посту главного тренера «Ювентуса» всего один сезон. Летом 2019 года он принял команду после ухода Массимилиано Аллегри. Под руководством Сарри клуб стал чемпионом Италии по футболу (в девятый раз подряд), а также проиграл в финале Кубка Италии «Наполи» в серии послематчевых пенальти.

Новым главным тренер «Ювентуса» стал Андреа Пирло

Следующим главным тренером «Ювентуса» после увольнения Маурицио Сарри станет бывший полузащитник туринского клуба и сборной Италии Андреа Пирло. Как отмечает Goal, именно Пирло возглавит чемпионов Италии. Ранее Пирло выступал за «Ювентус» с 2011 по 2015 год, проведя в составе туринской команды 164 матча, забив 19 мячей и отдав 38 голевых передач. Пирло четырежды становился чемпионом Италии вместе с «Ювентусом».

«Локомотив» снова обыграл СКА на Sochi Hockey Open

Петербурский СКА и ярославский «Локомотив» сыграли свой четвертый предсезонный матч на Sochi Hockey Open. Успех праздновала команда Андрея Скабелки со счетом 3:2. Напомним, в предыдущих трех матчах петербургские СКА победил со счётом 6:0 и 6:2 соответственно, а в пятницу крупно проиграл со счетом 2:6.

Ильиных присоединилась к команде Плющенко

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко объявил о пополнение в его команде, к которой присоединилась олимпийская чемпионка Сочи-2014 Елена Ильиных. «Я очень рад, что к моей команде присоединилась и уже приступила к работe олимпийская чемпионка Сочи Елена Ильиных», — подписал Плющенко в инстаграме их совместную фотографию.

ЦСКА выиграл у «Химок» в дебютном матче нового сезона РПЛ

В игре первого тура Российской Премьер-Лиги «Химки» проиграли ЦСКА. Матч проходил на стадионе «Арена Химки» и закончился победой армейцев со счётом 2:0. Все голы были забиты в первом тайме. Сначала счёт на 18-й минуте матча открыл Константин Кучаев. На 45-й минуте матча Кучаев сделал голевую передачу на Алана Дзагоева, который позднее, на 55-й минуте, получил травму и покинул поле.