Уругвайский нападающий Эдинсон Кавани заключил соглашение с «Бенфикой».

Как сообщает Metarating, «матадор» будет зарабатывать в португальском клубе девять миллионов евро в год.

Ранее Кавани играл в нападении «Палермо», «Наполи» и «ПСЖ». Во французском клубе он шесть раз побеждал в Лиге 1 и пять раз выигрывал Кубок Франции.

С июля 2020 года он стал свободным агентом. У уругвайца закончился контракт с «ПСЖ». В прошлом сезоне нападающий провел 14 матчей в чемпионате Франции и забил четыре гола и сделал две результативные передачи.