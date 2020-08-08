Определились все участники четвертьфинала Лиги чемпионов. В «финале восьми» сыграют немецкая «Бавария» и испанская «Барселона», которые присоединились к «Манчестер Сити», «Лиону», «ПСЖ», «Атлетико», «Лейпцигу» и «Аталанте»

«Бавария» одержала победу в Мюнхене над «Челси» со счетом 4:1 Дубль сделал Левандовски. По голу забили Перишич и Толиссо В первом матче в Лондоне немецкий клуб выиграл со счетом 3:0.

В другом матче «Барселона» нанесла поражение «Наполи» со счетом 3:1. В первом матче в Италии было 1:1. На «Ноу камп» забивал Лангле, Месси и Суарсе. У «Наполи» с пенальти отличился Инсинье. Все голы были забиты в первом тайме.