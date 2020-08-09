В Лас-Вегасе состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 174. В главном событии турнира сошлись американец Деррик Льюис, занимающий четвёртое место и десятый номер рейтинга в тяжелом весе россиянин Алексей Олейник. Победа была зафиксирована нокаутом от Льюиса.

Таким образом, Льюис выиграл свой 11-й бой нокаутом в тяжёлом дивизионе и поставил рекорд по этому показателю.

У Олейника осталось 59 побед, стало 15 поражений и одна ничья. Льюис за свои 31 раз в смешанных единоборствах одержал 25 побед и уступил семь раз.