В Лас-Вегасе состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 174. В соглавном событии вечера в клетку вышли россиянин Омари Ахмедов и американец Крис Вайдман.

Поединок продлился все три раунда и завершился единогласным признанем американского бойца согласно решению судей. Так Ахмедов потерпел уже четвёртое поражение при 19 победах и одной ничьей. Вайдман в свою очередь выиграл в 15-й раз при пяти поражениях.

В главном событии турнира десятый номер рейтинга в тяжёлом весе российский боец Алексей Олейник проиграл нокаутом занимающему четвёртое место американцу Деррику Льюису.