Возрастной хавбек Давид Сильва по истечению контракта с «Манчестер Сити» перейдет в «Лацио». Об этом рассказал журналист Николо Скира. С 34-летним футболистом будет заключен трехлетний контракт с зарплатой 3 млн евро за сезон плюс бонусы.

Официально о завершении сделки между итальянским клубом и испанцем будет объявлено в ближайшее время.

Сильва покинет «Ман Сити» после розыгрыша Лиги чемпионов, в котором английский клуб сыграет с в четвертьфинале с «Лионом».

Давид Сильва провел в «Сити» 10 лет и за это время стал четырехкратным чемпионом Англии, двукратным обладателем Кубка Англии, трехкратным победителем Суперкубка страны и пятикратным обладателем Кубка лиги.