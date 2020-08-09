Российский боец UFC Алексей Олейник прокомментировал поединок с Дерриком Льюисом, в котором он уступил нокаутом во втором раунде.

Олейник написал в инстаграме, что бой прошёл как прошёл

«Расстроен, вроде был неплохо готов, и план более-менее неплохой был. Далеко не всё сработало», — написал Олейник.

Боец пообещал, что в следующий раз ему нужно быть лучше готовым и показать настоящую силу воли.

Напомним, бой россиянина с Дерриком Льюисом был основным событием на UFC Fight Night 174. Это было первое поражение Олейника в 2020 году.