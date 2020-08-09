Российский голкпиер «Тампа-Бэй» Андрей Василевский оценил поражение от «Филадельфии» (1:4) в квалификации Кубка Стэнли.

Василевский отметил, что команда в хорошей форме и готова к первому раунду.

«Думаю, даже хорошо, что мы проиграли сегодня. Так мы не будем чувствовать себя слишком комфортно, как год назад. В первом раунде нам нужно быть более собранными», — приводит слова Василевского официальный сайт НХЛ

Одержав победу над «Тампой», «Флайерз» завоевали первый посев в Восточной конференции.

Соперником «Тампы» по первому раунду плей-офф будет победитель противостояния «Торонто» и «Коламбуса».