Открывшая собственную школу олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова на своей странице в инстаграме поблагодарила подписчиков за поддержку.

«Всем спасибо, кто поздравил. Мне очень важна поддержка», — написала Сотникова.

Напомним, Сотникова открыла собственную школы фигурного катания. Школа называется Sotka School и будет располагаться в ледовом комплексе «Морозово».

Сотникова будет работать в ней с двумя группами детей. Также три раза в неделю в школе будет проводить мастер-классы олимпийский чемпион Сочи Фёдор Климов.

Ранее спортсменка объявила о завершении спортивной карьеры после непростой операции на позвоночнике. В последний раз Сотникова выступала на официальных соревнованиях в сезоне-2015/2016.