Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина выразила мнение о российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой.

«Мне кажется, что Женя пережила больший стресс, чем Алина Загитова. Поменять тренера, страну проживания, систему работы. Она показала психологическую устойчивость», — приводит слова Родниной «Известия».

По поводу Медведевой Роднина сказала, что результаты последнего сезона говорят, что претендовать на медали крупных стартов ей будет очень непросто из-за конкуренции.

По Загитовой Роднина отметила, что Алине тяжело дался последний полноценный сезон, особенно чемпионат мира — 2019.

«Если вы хотите знать моё мнение, то я сомневаюсь, что Загитова вернётся. Понимаю, что меня теперь 150 раз обругают все её фанаты…», — сказала Роднина.

Напомним, Загитова приостановила карьеру в ноябре. Медведева работает в Москве, тренируясь удаленно от своего тренера Брайана Орсера.