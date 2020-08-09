Новый тренер «Ювентуса» Андре Пирло обозначил трансферные планы на ближайшее окно переходов.

Бывший полузащитник сборной Италии собирается расстаться с нападающим Гонсало Игуаином, полузащитниками Сами Хедирой и Дугласом Костой. Об этом сообщает журналист Николо Скира. У Пирло в планах купить центрального нападающего и полузащтника.

Соглашения Игуаина и Хедиры с туринским клубом заканчиваются в июне 2021 года. Коста имеет еще два года по своему контракту.

Напомним, Пирло в субботу принял «Ювентус» после отставки Маурицио Сарри.