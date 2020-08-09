Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова, закончившая карьеру в прошлом году, провела боксерскую тренировку. Пятикратная обладательница турниров серии Большого шлема выложила инстаграме видео, на котором она работает с тренером на лапах.

Шарапова отметила, что это не последнее видео от нее, поскольку ей нужно больше практики.

Шарапова снялась в пятом сезоне американского драматического сериала «Миллиарды» (Billions), исполнителями главных ролей в котором являются Пол Джаманти и Дэмиэн Льюис.