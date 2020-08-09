Новичок «Спартака» Александр Кокорин, пришедший в стан красно-белых на правах свободного агента после контракта с «Зенитом», выразил свое мнение к главному тренеру «Спартака» Доменико Тедеско.

Кокорин отметил, что хоть в «Спартаке» всего несколько дней, но уже успел оценить атмосферу в раздевалке — все мотивированы и настроены показать себя с самой лучшей стороны в этом сезоне.

«Доменико — очень сильный тренер, который может привести нас к крутым результатам», — приводит слова Кокорина официальный сайт «Спартака».

Кокорин должен дебютировать за «Спартаке» сегодня, 9 августа, в домашней игре первого тура чемпионата России против «Сочи», в котором он завершал прошлый сезон.