Форвард «Спартака» Александр Кокорин поделился ожиданиями от предстоящей игры первого тура РПЛ против «Сочи». В данном матче Кокорин дебютирует за «Спартак».

Кокорин отметил, что очень ждет этого момента — дебютировать на «Открытии Арена», стадионе, на котором всегда отличная атмосфера.

«Кто первым поздравил меня с переходом в «Спартак»? Ух, кто только не поздравил! Смотри: в телефоне сотни сообщений, все мои знакомые очень рады за меня. Конечно, первыми были родители, моя семья. Я всегда буду благодарен им за поддержку», — приводит слова Кокорина официальный сайт «Спартака».

Кокорин также отметил, что его бывший клуб «Сочи» опасен недооценкой, но если прессинговать их на чужой половине, то, по мнению Кокорина, все должно быть в порядке.