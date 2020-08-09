За последние сутки в России было диагностировано еще 5 189 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Информацию об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

За все время пандемии в России было зафиксировано 887 536 случаев заболевания коронавирусом. Из них 693 422 человек выздоровело, 14 931 человека скончалось. По всей стране было проведено более 30,3 миллионов тестов на коронавирус.

Самое большое количество новых случаев заболевания зафиксировано в Москве — 689 человек. В Санкт-Петербурге зафиксировано еще 160 новых случаев (четвертое место среди всех регионов), в Ленинградской области — +30 положительных тестов.