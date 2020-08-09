Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор ВАДА Григорий Родченков сообщил английским СМИ, что бывший глава медицинского штаба «Зенита» Сергей Пухов имел прямое отношение к допингу.

По словам Родченкова, Пухов был связан с Куличенко, который имел отношение к распространению допинга среди российских легкоатлетов.

«Пухов был связан с Куличенко, и он также был частью государственной допинг-программы. Он прекрасно разбирается в схемах допинга, имеет очень хороший практический опыт. Так что он является хорошим примером «знахаря» в футболе», — приводит слова Родченкова Daily Mail.

Пухов работал в петербургском клубе с 2006 по 2017 год, после чего ушёл в отставку.