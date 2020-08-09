Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал информацию от Григория Родченкова, что бывший глава медицинского штаба «Зенита» Сергей Пухов имел прямое отношение к допингу.

Радимов отметил, что впервые об этом слышит, а Пухов — абсолютно нормальный человек и врач.

«Нас постоянно проверяли на допинг, сколько матчей международных сыграли. Поднимите статистику, посмотрите, нас же проверяли после каждого еврокубкового матча», — приводит слова Радимова «Чемпионат».

Информацию о связи бывшего врача «Зенита» Сергея Пухова с допингом сообщил бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор ВАДА Григорий Родченков.