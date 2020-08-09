Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев, выступавший за петербургский клуб на протяжении 16 лет, прокомментировал информацию о связи бывшего врача «Зенита» с допингом.

По словам Малафеева, истерия с допинговыми скандалами выходит из-под контроля и начинаются обвинения в адрес людей, которые являются настоящими профессионалами.

Малафеев подчеркнул, что все витамины и медицинские препараты — восстановительные. Они являются профилактикой обычных заболеваний. За всё время в „Зените“ Малафеев ни разу не видел и не слышал ни о чём запретном.

«В футболе допинг — глупое занятие. У всех длинные контракты, а ответственность несёт и клуб, и спортсмен. Были скандалы с наркотиками, бромантаном. Но не было такого, чтобы в российском футболе кто-то попался на стимуляторах, реальном допинге, который может сильно улучшить физические, футбольные, психические качества», — приводит слова Малафеева «Чемпионат».

Напомним, о связи бывшего врача «Зенита» Сергея Пухова с допинговой программой озвучил в интервью британским СМИ Григорий Родченков.