Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду может перейти в «Пари Сен-Жермен».

Как сообщает Foot Mercato, агент португальца Жорже Мендеш провел переговоры со спортивным директором парижского клуба Леонардо. Их контакты будут продолжены во время мини-турнира восьми Лиги чемпионов в Португалии. «ПСЖ» готовится сыграть в 1/4 финала с «Аталантой» 12 августа.

Напомним, «Ювентус» покинул Лигу чемпионов в сезоне-2019/2020, проиграв по сумме двух встреч французского «Лиону». После вылет туринского клуба Маурицио Сарри был отправлен в отставку, а команду возглавил Андреа Пирло.