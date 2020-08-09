Фигуристка Алена Канышева выразила свое отношение к работе с тренером Этери Тутберидзе. Фигуристка завершила карьеру в одиночном катании и готовится к выступлениям в танцах на льду.

По словам Канышевой, Тутберидзе очень хороший человек, который безумно любит свое дело.

«Она может поругать, но, как любой тренер, никогда не станет это делать без причины. Да, она строгая, но может и посмеяться, когда надо, и подбодрить, и успокоить. Этери Георгиевна всегда чувствует состояние спортсмена и понимает, какую эмоцию ему лучше дать в конкретный момент», — приводит слова Канышевой «Матч ТВ».

Отметим, что работая вместе с Тутберидзе Канышева добавила в свой арсенал прыжков четверной тулуп.