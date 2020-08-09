Бывший рукодводитель Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал, что не против помочь СБР при подготовке к встрече с рабочей группой Международного союза биатлонистов (IBU) по вопросу восстановления в правах.

Специалист, однако, заявил, что с ним никто не консультировался.

«Если им будет нужна помощь при подготовке к встрече с рабочей группой IBU, то помогу, конечно. Все-таки была проделана длительная работа», – приводит слова Драчева «Р-Спорт».

Напомним, СБР ограничен в правах с декабря 2017 года из-за многочисленных нарушений антидопинговых правил.