Тренер по фигурному катанию Людмила Великова сравнила двух специалистов — тренера Этери Тутберидзе, признанного лучшим тренером мира и Алексея Мишина, наставника Елизаветы Туктамышевой в предстоящем сезоне.

«У Лизы великий тренер. Этери Тутберидзе – скорее отличный организатор, а Мишин – это гений. Не побоюсь этого слова», — приводит слова Великовой «Известия».

По ее словам, Мишин вытаскивает таких людей, от которых все остальные отказываются после нескольких тренировок. По мнению Великовой, Тутамываева вполне может составить конкуренцию молодому трио в новом сезоне.