Агент корейского полузащитника «Ванкувера» Хван Ин Бома прокомментировал информацию о том, что его клиент близок к переходу в казанский «Рубин».

«Хван Ин Бом переходит в «Рубин». Контракт согласован. Остались только пройти медосмотр», – сказал агент, слова которого приводит портал Сhosun.com.

По информации источника, казанский клуб заплатит за переход 23-летнего футболиста более 2,5 миллионов евро. Соглашение будет подписано на три года.

Отметим, Хван Ин Бом сыграл 23 встречи в составе национальной сборной Южной Кореи и забил три мяча. За «Ванкувер» он выступает с 2019 года.

Напомним, этим летом казанский «Рубин» уже пополнился полузащитником «Зенита» Олегом Шатовым, защитником «Урала» Михаилом Меркуловым и нападающим «Оренбурга» Джордже Деспотовичем.