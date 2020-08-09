Анастасия Фалеева и Максим Вылегжанин стали победителями классических гонок в рамках чемпионата России по лыжероллерам в Токсово. Nevasport предлагает посмотреть фоторепортаж с соревнования.

Результат Фалеевой — 22 минуты и 19.2 секунды. Среди женщин второе место заняла Арина Былинко из Рязанской области, которая преодолела дистанцию за 22 минуты и 42.1 секунды. Третьей стала Алена Баранова из Томской области, финишировавшая с результатом 22 минуты 43.3 секунды.

Вылегжанин финишировал за 30 минут и 3.5 секунд. Вторую строчку занял петербуржец Андрей Краснов, который показал результат в 30 минут и 11.2 секунд. Третьим стал Алексей Двоскин из Петербурга, который преодолел 15 км за 30 минут и 16.6 секунд.

На понедельник запланированы гонки преследования свободным стилем на аналогичные дистанции.

В среду состоятся спринты свободным стилем, в четверг — эстафеты. За команду будут выступать по два человека, каждый пробежит три круга по 2,5 км. Закрывать программу чемпионата будет масс-старт классическим стилем у женщин на 15 км, у мужчин — на 30 км.

На соревнования будут допущены болельщики, вход — свободный.