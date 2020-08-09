Московский «Локомотив» объявил о продлении контракта с полузащитником Станиславом Магкеевым до 2024 года.

По словам Магкеева, он очень рад, что продлил контракт. Футболист вспомнил, что стал игроком «Локомотива» в 15 лет, и за эти годы накопилось много памятных моментов: дебют в молодежной команде, переход в «Казанку», первая тренировка с основой, Кубок, Суперкубок, матчи Лиги чемпионов.

«В «Локомотиве» собраны игроки высочайшего уровня. Хочу расти и прогрессировать рядом с ними. Надеюсь, впереди у нас еще много побед», — сказал Магкеев, слова которого приводит официальный сайт «Локомотива».

Ранее появилось видео с дня рождения Владислава Игнатьева. На записи Магкеев заснят пьяным в компании Миланы Тюльпановой — бывшей жены лучшего бомбардира в истории сборной России Александра Кержакова.