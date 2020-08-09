Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о ситуации, связанной с бойцом в полулегком весе Забитом Магомедшариповым.

«Значит, так суждено было. Твое от тебя не уйдет, брат», — написал Нурмагомедов в своем Instagram.

Ранее Забит Магомедшарипов резко высказался в адрес промоушена из-за срыва его боев и отсутствия титульного поединка.

Напомним, поединок между россиянином Забитом Магомедшариповым и мексиканцем Яиром Родригесом, который должен был пройти на турнире UFC 29 августа, сорвался. Причиной отмены боя стала травма Родригеса — он повредил лодыжку. Информацию об этом подтвердил и менеджер бойца Абрахам Кава. Ожидалось, что поединок возглавит турнир.

Стоит отметить, что это уже второй случай, когда бой Магомедшарипова с Родригесом срывается. Первый раз это произошло в 2018 году.