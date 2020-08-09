Касаткина снялась с турнира в Праге из-за травмы ноги

Российская теннисистка Дарья Касаткина снялась с турнира в Праге, который будет проходить на следующей неделе.
Причиной снятия стала травма ноги, которую бывшая десятая ракетка мира получила на этой неделе в Палермо.
Отметим, в первом круге Касаткина должна была играть с первой ракеткой России Екатериной Александровой.
Ранее российская теннисистка Анастасия Павлюченкова объявила, что не будет принимать участие в Открытом чемпионате США. Спортсменка пояснила, что приняла такое решение из-за отсутствия безопасности.
Напомним, ранее от участия в US Open отказались Эшли Барти, Рафаэль Надаль, Фабио Фоньини, Ник Кирьос и Стэн Вавринка. Организаторы турнира огласили список правил, которые будет необходимо соблюдать во время соревнований.
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