Касаткина снялась с турнира в Праге из-за травмы ноги

Российская теннисистка Дарья Касаткина снялась с турнира в Праге, который будет проходить на следующей неделе.

Причиной снятия стала травма ноги, которую бывшая десятая ракетка мира получила на этой неделе в Палермо.

Отметим, в первом круге Касаткина должна была играть с первой ракеткой России Екатериной Александровой.

Ранее российская теннисистка Анастасия Павлюченкова объявила, что не будет принимать участие в Открытом чемпионате США. Спортсменка пояснила, что приняла такое решение из-за отсутствия безопасности.