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  • 18:43,  9 августа 2020
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Теннис
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Касаткина снялась с турнира в Праге из-за травмы ноги

Касаткина снялась с турнира в Праге из-за травмы ноги
Дарья Касаткина на SPb Ladies Trophy. Фото: Nevasport/Валентин Егоршин

Российская теннисистка Дарья Касаткина снялась с турнира в Праге, который будет проходить на следующей неделе.

Причиной снятия стала травма ноги, которую бывшая десятая ракетка мира получила на этой неделе в Палермо.

Отметим, в первом круге Касаткина должна была играть с первой ракеткой России Екатериной Александровой.

Ранее российская теннисистка Анастасия Павлюченкова объявила, что не будет принимать участие в Открытом чемпионате США. Спортсменка пояснила, что приняла такое решение из-за отсутствия безопасности.

Напомним, ранее от участия в US Open отказались Эшли Барти, Рафаэль Надаль, Фабио Фоньини, Ник Кирьос и Стэн Вавринка. Организаторы турнира огласили список правил, которые будет необходимо соблюдать во время соревнований.

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