Левый защитник греческого «Олимпиакоса» Константинос Цимикас может стать футболистом английского «Ливерпуля».

Об этом сообщает журналист Джеймс Пирс. По информации источника, мерсисайдский клуб ведет переговоры о трансфере 24-летниего греческого футболиста за 13 миллионов евро. Отмечается, переговоры проходят на продвинутой стадии. Известно, что английский клуб обратил внимание на Цимикаса после срыва трансфера защитника «Норвича» Джамала Льюиса.

«Ливерпуль», как сообщалось, ищет конкурента для левого защитника Эндрю Робертсона. На Цимикаса претендует «Лестер», в марте проходила информация об интересе к нему со стороны московского «Локомотива».

Ранее стало известно, что «Ливерпуль» заинтересован в подписании контракта с полузащитником «Лестера» Харви Барнсом.