Глава пресс-службы петербургского «Зенита» Антон Макаренко прокомментировал слова Григоря Родченкова, который рассказал о связи бывшего врача сине-бело-голубых с допинговой программой

По словам Макаренко, к заявлениям и прочим интерпретациям Родченкова «Зенит» относится индифферентно. Он отметил, в спортивной индустрии широко распространена практика использования биоактивных добавок, в том числе через инъекции, и у в «Зените» нет никаких сомнений в профессиональных компетенциях и честности Сергея Пухова.

Макаренко добавил, воспоминания Риксена передают только его личные впечатления, проблем с допингом у него и других игроков в «Зените» не было.

«Зенит» создал хороший инфоповод, взяв три кубка в сезоне второй раз в своей истории. И сейчас волна нашего успеха выносит на берег и всякую пену. Удобный повод, чтобы вынуть себя из пыльного шкафа. Поэтому неудивительно, что человек, называющий себя Родченковым, вдруг вспомнил о «Зените», – сказал Макаренко, слова которого приводит официальный сайт клуба.

Ранее Григорий Родченков сообщил английским СМИ, что бывший глава медицинского штаба «Зенита» Сергей Пухов имел прямое отношение к допингу.