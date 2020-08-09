Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду воодушевлен назначением Андреа Пирло на пост главного тренера клуба.

Об этом сообщает Calciomercato.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport. По информации источника, португалец – один из тех игроков команды, кто наиболее восторженно отреагировал на приход 41-летнего специалиста. Футболист высоко оценил решение руководства «Ювентуса» пригласить на этот пост столь титулованного человека.

Ранее стало известно, что новым главным тренером «Ювентуса» после увольнения Маурицио Сарри стал бывший полузащитник туринского клуба и сборной Италии Андреа Пирло.

Напомним, Пирло выступал за «Ювентус» с 2011 по 2015 год, проведя в составе туринской команды 164 матча, забив 19 мячей и отдав 38 голевых передач. Пирло четырежды становился чемпионом Италии вместе с «Ювентусом».