Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился мнением о поединке Алексея Олейника и Деррика Льюиса.

По словам Шлеменко, его расстроила хорошая форма Льюиса. Боец отметил, Льюис удивил его в этом аспекте: американец тяжелый, но при этом подвижный и быстрый. Шлеменко добавил, что Олейник был значительно легче, а Льюис был неудобным соперником.

Боец полагает, что Олейник сильно поверил в свой удушающий, потратил на это много сил.

«Не нужно забывать, что Льюис – четвертый в рейтинге. Провальным этот бой я бы точно не назвал. За всю карьеру это самый серьёзный соперник Алексея», – сказал Шлеменко, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, в Лас-Вегасе состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 174. В главном событии турнира сошлись американец Деррик Льюис, занимающий четвёртое место и десятый номер рейтинга в тяжелом весе россиянин Алексей Олейник. Победа была зафиксирована нокаутом от Льюиса.