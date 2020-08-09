Московский «Спартак» не станет приобретать бразильского защитника «Атлетико Минейро» Гугу Гомеса.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин. По его информации. московский клуб отказался от трансфера 21-летнего футболиста. Отмечается, генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов хочет видеть в команде игроков, которые готовы сразу же приносить пользу и обладают перспективой для последующей продажи за более высокую сумму. Также сообщается, что наставник «Спартака» Доменико Тедеско раздосадован отказом от Гуги.

21-летний Гуга выступает за «Атлетико Минейро» с начала 2019 года. В том сезоне Гуга провел 24 матча, сделав четыре передачи. Его трансферная стоимость оценивается в 1,6 миллиона евро. Контракт защитника с клубом действует до конца 2023 года.

Напомним, по итогам минувшего сезона «Спартак» занял седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков. Подопечные Доменико Тедеско не вышли в еврокубки: от зоны Лиги Европы их отделили шесть очков.