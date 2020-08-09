Тренерские штабы московского «Спартака» и «Сочи» назвали составы команд на матч первого тура российской премьер-лиги сезона-2020/21.

В стартовом составе «Спартака» сыграют Александр Максименко, Павел Маслов, Георгий Джикия, Самюэль Жиго, Лукас Айртон, Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев, Алекс Крал, Максим Глушенков, Джордан Ларссон и Александр Соболев.

Запасные: Артем Ребров, Гус Тиль, Эсекьель Понсе, Илья Кутепов, Андрей Ещенко, Наиль Умяров, Илья Гапонов, Илья Голосов, Дмитрий Маркитесов, Николай Рассказов.

За «Сочи» сыграют Сослан Джанаев, Сергей Терехов, Кирилл Заика, Тимофей Маргасов, Иван Новосельцев, Миха Мевля, Иван Миладинович, Никита Бурмистров, Ибрагим Цаллагов, Кристиан Нобоа и Дмитрий Полоз.

Запасные: Николай Заболотный, Эмануэль Маммана, Никита Колдунов, Анатолий Немченко, Эльмир Набиуллин, Андрей Боковой, Антон Заболотный.

Отметим, матч между «Спартаком» и «Сочи» состоится сегодня, 9 августа, на стадионе «Открытие Арена» в Москве, начало — в 20:00 по московскому времени.