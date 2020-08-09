Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился мнением о домашнем поражении от «Краснодара» в матче первого тура российской премьер-лиги сезона-2020/21.

По словам Евсеева, на 15 минут уфимцы выпали из игры.

«Да, пропустили мяч, но разваливаться так не должны, побежали отыгрываться, не свойственно такое нашей команде. Хорошо, что это произошло в первом туре, а в не последнем. Еще 29 туров впереди, будем работать», — сказал Евсеев, слова которого приводит «Матч Премьер».

Напомним, «Уфа» дома потерпела разгромное поражение от «Краснодара» со счетом 0:3.

В составе гостей дубль оформил Реми Кабелла, который отличился на 53-й минуте с передачи Масьеля Вандерсона и на 63-й минуте с передачи Кристофера Ольссона. Еще один мяч забил Маркус Берг с передачи Вандерсона на 65-й минуте встречи.