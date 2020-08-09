«Спартак» может купить защитника «Санкт-Галлена»

Швейцарский защитник «Санкт-Галлена» Сильван Хефти может стать футболистом московского «Спартака».
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.
22-летний футболист, который является капитаном молодежной сборной Швейцарии, может играть как на правом фланге, так и в центре обороны.
Отметим, в нынешнем сезоне футболист провел 34 матча в чемпионате Швейцарии, забил 3 мяча и сделал 7 голевых передач.
Ранее стало известно, что московский «Спартак» не станет приобретать бразильского защитника «Атлетико Минейро» Гугу Гомеса.
Напомним, по итогам минувшего сезона «Спартак» занял седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков. Подопечные Доменико Тедеско не вышли в еврокубки: от зоны Лиги Европы их отделили шесть очков.
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