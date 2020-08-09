«Спартак» может купить защитника «Санкт-Галлена»

Швейцарский защитник «Санкт-Галлена» Сильван Хефти может стать футболистом московского «Спартака».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.

22-летний футболист, который является капитаном молодежной сборной Швейцарии, может играть как на правом фланге, так и в центре обороны.

Отметим, в нынешнем сезоне футболист провел 34 матча в чемпионате Швейцарии, забил 3 мяча и сделал 7 голевых передач.

Ранее стало известно, что московский «Спартак» не станет приобретать бразильского защитника «Атлетико Минейро» Гугу Гомеса.