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  • 21:28,  9 августа 2020
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Футбол
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«Спартак» может купить защитника «Санкт-Галлена»

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Газон "Открытия Арены". Фото: ФК "Спартак".

Швейцарский защитник «Санкт-Галлена» Сильван Хефти может стать футболистом московского «Спартака».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.

22-летний футболист, который является капитаном молодежной сборной Швейцарии, может играть как на правом фланге, так и в центре обороны.

Отметим, в нынешнем сезоне футболист провел 34 матча в чемпионате Швейцарии, забил 3 мяча и сделал 7 голевых передач.

Ранее стало известно, что московский «Спартак» не станет приобретать бразильского защитника «Атлетико Минейро» Гугу Гомеса.

Напомним, по итогам минувшего сезона «Спартак» занял седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков. Подопечные Доменико Тедеско не вышли в еврокубки: от зоны Лиги Европы их отделили шесть очков.

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