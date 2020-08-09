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  • 21:28,  9 августа 2020
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Бокс/MMA
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Турнир памяти отца Хабиба пройдет в сентябре. В главном бое Минеев подерется с Ермековым

Турнир памяти отца Хабиба пройдет в сентябре. В главном бое Минеев подерется с Ермековым
Абдулманап Нурмагомедов. Фото: Instagram.

Турнир по смешанным единоборствам в память о тренере Абдулманапе Нурмагомедове состоится в Москве 9 сентября.

Об этом рассказал глава компании Fight Nights Global Камил Гаджиев.

По словам Гаджиева, проводить турнир будут две организации — Fight Nights и GFC. В главном поединке вечера Даурен Ермеков подерется с Владимиром Минеевым за два чемпионских пояса.

«Всего в программе значатся 14 поединков», — сказал Гаджиев, слова которого приводит ТАСС.

Глава FNG добавил, что Хабиб будет почетным гостем турнира.

Напомним, 57-летний Абдлуманап Нурмагомедов скончался в московской клинике 3 июля.

У него был выявлен коронавирус, который дал осложнения. Нурмагомедов перенес инфаркт и был подключен к аппарату ИВЛ. Врачи боролись за его жизнь, но спасти Абдулманапа не удалось.

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