Турнир памяти отца Хабиба пройдет в сентябре. В главном бое Минеев подерется с Ермековым

Турнир по смешанным единоборствам в память о тренере Абдулманапе Нурмагомедове состоится в Москве 9 сентября.

Об этом рассказал глава компании Fight Nights Global Камил Гаджиев.

По словам Гаджиева, проводить турнир будут две организации — Fight Nights и GFC. В главном поединке вечера Даурен Ермеков подерется с Владимиром Минеевым за два чемпионских пояса.

«Всего в программе значатся 14 поединков», — сказал Гаджиев, слова которого приводит ТАСС.

Глава FNG добавил, что Хабиб будет почетным гостем турнира.