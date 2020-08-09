Турнир памяти отца Хабиба пройдет в сентябре. В главном бое Минеев подерется с Ермековым

Турнир по смешанным единоборствам в память о тренере Абдулманапе Нурмагомедове состоится в Москве 9 сентября.
Об этом рассказал глава компании Fight Nights Global Камил Гаджиев.
По словам Гаджиева, проводить турнир будут две организации — Fight Nights и GFC. В главном поединке вечера Даурен Ермеков подерется с Владимиром Минеевым за два чемпионских пояса.
«Всего в программе значатся 14 поединков», — сказал Гаджиев, слова которого приводит ТАСС.
Глава FNG добавил, что Хабиб будет почетным гостем турнира.
Напомним, 57-летний Абдлуманап Нурмагомедов скончался в московской клинике 3 июля.
У него был выявлен коронавирус, который дал осложнения. Нурмагомедов перенес инфаркт и был подключен к аппарату ИВЛ. Врачи боролись за его жизнь, но спасти Абдулманапа не удалось.
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