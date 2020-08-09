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  • 21:28,  9 августа 2020
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Футбол
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Тедеско: Кокорин не попал в заявку на матч с «Сочи» из-за травмы

Тедеско: Кокорин не попал в заявку на матч с &#171;Сочи&#187; из-за травмы
Александр Кокорин. Фото: скриншот из YouTube-канала "Спартака".

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, почему Александр Кокорин не попал в заявку на матч против «Сочи».

По словам Тедеско, у Кокорина травма, нужно провести медобследование. Тренер отметил, вчера Кокорин не смог тренироваться, больше информации пока нет.

Тедеско также поделился мнением о Максиме Глушенкове.

«Он молодой, но при этом талантливый, хорошо видит игровые зоны, у него также есть голевое чутье», – сказал Тедеско в эфире «Матч ТВ».

Ранее тренерские штабы московского «Спартака» и «Сочи» назвали составы команд на матч первого тура российской премьер-лиги сезона-2020/21.

Отметим, матч между «Спартаком» и «Сочи» проходит на стадионе «Открытие Арена» в Москве, начало — в 20:00 по московскому времени.

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