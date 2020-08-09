Тедеско: Кокорин не попал в заявку на матч с «Сочи» из-за травмы

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, почему Александр Кокорин не попал в заявку на матч против «Сочи».

По словам Тедеско, у Кокорина травма, нужно провести медобследование. Тренер отметил, вчера Кокорин не смог тренироваться, больше информации пока нет.

Тедеско также поделился мнением о Максиме Глушенкове.

«Он молодой, но при этом талантливый, хорошо видит игровые зоны, у него также есть голевое чутье», – сказал Тедеско в эфире «Матч ТВ».

Ранее тренерские штабы московского «Спартака» и «Сочи» назвали составы команд на матч первого тура российской премьер-лиги сезона-2020/21.