«Арсенал» связался с «Зенитом» по трансферу Барриоса

Колумбийский полузащитник петербургского «Зенита» Вильмар Барриос может стать футболистом одного из клубов АПЛ.

Об этом сообщает Jeunesfooteux. По информации источника, «Арсенал» и «Ньюкасл» связывались с «Зенитом» по поводу трансфера 26-летнего колумбийца. Отмечается, в контракте Барриоса с российским клубом, который действует до 2023 года, прописаны отступные в размере 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Милан» возобновил интерес к 26-летнему хавбеку, который был нужен россонери еще в январе 2019 года, когда тот выступал за «Боку Хуниорс».

В прошедшем сезоне Вильмар Барриос провел 35 матчей в составе «Зенита» и забил один гол. Контракт игрока с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2023 года