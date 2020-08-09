«Арсенал» связался с «Зенитом» по трансферу Барриоса

Колумбийский полузащитник петербургского «Зенита» Вильмар Барриос может стать футболистом одного из клубов АПЛ.
Об этом сообщает Jeunesfooteux. По информации источника, «Арсенал» и «Ньюкасл» связывались с «Зенитом» по поводу трансфера 26-летнего колумбийца. Отмечается, в контракте Барриоса с российским клубом, который действует до 2023 года, прописаны отступные в размере 30 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Милан» возобновил интерес к 26-летнему хавбеку, который был нужен россонери еще в январе 2019 года, когда тот выступал за «Боку Хуниорс».
В прошедшем сезоне Вильмар Барриос провел 35 матчей в составе «Зенита» и забил один гол. Контракт игрока с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2023 года
Напомним, Вильмар Барриос перешел в «Зенит» зимой 2019 года, за это время футболист дважды выиграл чемпионат России и стал обладателем Кубка страны.
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