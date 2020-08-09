Глушаков посетил матч «Спартака» и «Сочи»

Бывший полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков посетил матч первого тура российской премьер-лиги между московским «Спартаком» и «Сочи».

Как сообщает «Чемпионат», 33-летний россиянин уже приехал на игру.

Отметим, в данный момент футболист является свободным агентом. Он выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год, становился чемпионом России и обладателем Суперкубка в составе московского клуба.

Напомним, ранее сообщалось, что Глушаков предложил свои услуги красно-белым. Кроме того, игрок может перейти в «Динамо», так как отдает приоритет московским клубам.