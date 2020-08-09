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  • 21:29,  9 августа 2020
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Футбол
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Глушаков посетил матч «Спартака» и «Сочи»

Глушаков посетил матч &#171;Спартака&#187; и &#171;Сочи&#187;
Денис Глушаков. Фото: РФК "Ахмат"

Бывший полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков посетил матч первого тура российской премьер-лиги между московским «Спартаком» и «Сочи».

Как сообщает «Чемпионат», 33-летний россиянин уже приехал на игру.

Отметим, в данный момент футболист является свободным агентом. Он выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год, становился чемпионом России и обладателем Суперкубка в составе московского клуба.

Напомним, ранее сообщалось, что Глушаков предложил свои услуги красно-белым. Кроме того, игрок может перейти в «Динамо», так как отдает приоритет московским клубам.

Ранее тренерские штабы московского «Спартака» и «Сочи» назвали составы команд на матч первого тура российской премьер-лиги сезона-2020/21.

Отметим, матч между «Спартаком» и «Сочи» проходит на стадионе «Открытие Арена» в Москве, начало — в 20:00 по московскому времени.

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