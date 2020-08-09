Олейник рассказал, почему не подписывает контракт с менеджером Хабиба

Российский боец UFC в тяжелом весе Алексей Олейник рассказал о возможном соглашении с Али Абдель-Азизом.

По словам Олейника, контракт с Абдель-Азизом он не подписывал. Боец отметил, они действительно хорошо общаются, но действующий контракт Олейника с другой компанией пока не закончился, и после боя с Льюисом он должен быть разорван. Олейник добавил, что по законодательству США, пока он сотрудничает с одним менеджером, он не может подписывать и объявлять о соглашении с другим.

«Станет ли Абдель-Азиз моим представителем? Такое возможно. Нет смысла прогнозировать и говорить о том, чего еще не произошло», — сказал Олейник, слова которого приводит «Газета.Ru».