Ягудин о Косторной: Переходы от тренера к тренеру всегда были, есть и будут

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин поделился мнением о переходе Алены Косторной из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

«Абсолютно спокойно к этому отношусь. Переходы от тренера к тренеру всегда были, есть и будут. А о целесообразности многих переходов мы узнаем тогда, когда начнутся старты», – написал Ягудин в своем Instagram.

Напомним, в пятницу, 31 июля, Этери Тутберидзе у себя в Instagram объявила о прекращении сотрудничества с Косторной. По словам тренера, фигуристка еще в мае договорилась с Евгением Плющенко, однако не поставила свою команду в известность. При этом в группе Тутберидзе фигуристке успели поставить обе программы к новому сезону.

В минувшем сезоне Алена дебютировала на взрослом уровне и выиграла золотые медали финала Гран-при и чемпионата Европы.