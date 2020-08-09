В матче первого тура российской премьер-лиги тульский «Арсенал» дома сыграл вничью с грозненским «Ахматом» со счетом 0:0.

Главным арбитром матча, который прошел на стадионе «Арсенал», был Кирилл Левников.

Отметим, на 70-й минуте встречи желтую карточку получил тренер туляков Сергей Подпалый.

Эта ничья стала первой в нынешнем первенстве России. Следующий матч «Арсенал» проведет 14 августа дома против «Уфы». Команда Андрея Талалаева в этот же день на выезде встретится с московским «Спартаком».

В прошлом сезоне тульский клуб занял восьмое место в турнирной таблице РПЛ с 38 очками, команда из Грозного стала 13-й, набрав 31 балл.

Ранее «Уфа» дома потерпела разгромное поражение от «Краснодара» со счетом 0:3.