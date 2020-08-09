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  • 23:56,  9 августа 2020
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Футбол
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Точилин: «Сочи» претендовал на Кокорина, но как конкурировать со «Спартаком»?

Точилин: &#171;Сочи&#187; претендовал на Кокорина, но как конкурировать со &#171;Спартаком&#187;?
Александр Точилин. Фото: официальная группа "Сочи" Вконтакте

Глава селекционного отдела «Сочи» Александр Точилин рассказал, что черноморский клуб пытался сохранить нападающего Александра Кокорина.

«Сочи» претендовал на Кокорина, но как нам конкурировать со «Спартаком» по части зарплаты?» – сказал Точилин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 2 августа московский «Спартак» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Александром Кокориным. Сообщается, что соглашение подписано по схеме «3+1». В СМИ сообщалось, что оклад игрока будет составлять около 3 млн евро в год.

Отметим, что Кокорин завершал сезон в составе «Сочи», проведя десять игр и забив семь голов за южный клуб. В «Спартак» Александр Кокорин пришел как свободный агент, поскольку не договорился с «Зенитом» о продлении контракта.

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