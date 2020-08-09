Точилин: «Сочи» претендовал на Кокорина, но как конкурировать со «Спартаком»?

Глава селекционного отдела «Сочи» Александр Точилин рассказал, что черноморский клуб пытался сохранить нападающего Александра Кокорина.

«Сочи» претендовал на Кокорина, но как нам конкурировать со «Спартаком» по части зарплаты?» – сказал Точилин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 2 августа московский «Спартак» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Александром Кокориным. Сообщается, что соглашение подписано по схеме «3+1». В СМИ сообщалось, что оклад игрока будет составлять около 3 млн евро в год.